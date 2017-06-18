Москва, 18 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, который в 2017 году отмечается 18 июня. Поздравление главы государства опубликовано сегодня, 18 июня, пресс-службой Кремля.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

В своём поздравлении Путин отметил, что медицинские работники выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи.

«А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Путин отметил, что перед российскими медицинскими работниками стоят серьёзные задачи. В частности, необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медпомощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров.

Напомним, в России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.