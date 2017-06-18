Париж, 18 июня, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание. Избирательные участки открылись сегодня, 18 июня, в 8:00 по местному времени (9:00 мск) во французской метрополии в заморских территориях Франции, расположенных в Восточном полушарии. Территории в Западном полушарии проголосовали накануне, 17 июня.

Mith Французский флаг

Напомним, первый тур выборов в национальное собрание прошёл 11 июня. Согласно законодательству, выборы в Национальное собрание проходят по мажоритарной системе и все политические силы борются в каждом из 577 избирательных округов, на которые поделена Франция.

В пером туре может победить кандидат, который набрал абсолютное большинство голосов. Таких кандидатов оказалось только четверо. Теперь проходит второй тур, где для победы надо набрать относительное большинство голосов.

Более 45 млн избирателей предстоит высказать свое мнение по 1146 кандидатурам, в результате которого будут определены 573 депутата Национального собрания.

Стоит отметить, что в Национальном собрании предстоят большие изменения, так как только 222 депутатам от прежнего созыва удалось пройти во второй тур выборов. Не исключено, что от 60% до 75% депутатов теперь составят впервые избранные на этот пост люди.

По данным социологических опросов, большинство в Национальном собрании может получить движение «Республика на марше» нового президент Эммануэля Макрона.