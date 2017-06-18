Лас-Вегас, США, 18 июня, 2017, 09:27 — ИА Регнум. «Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — сказал Ковалёв.

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Напомним, российский боксёр проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в матче-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

Судьи остановили бой в восьмом раунде. Ковалёв в восьмом раунде получил удар ниже пояса, затем спортсмен пропустил еще серию ударов, после чего в ход поединка вмешался рефери, остановивший бой и присудивший победу техническим нокаутом американцу.

Сергей Ковалев при этом находился в сознании и заявлял, что готов продолжить бой.