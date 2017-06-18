Чебоксары, 18 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В двух регионах России за два дня пропали двое детей. В Челябинской области пропал 10-летний мальчик, в Чувашии бесследно исчезла 11 летняя девочка. Поиски детей ведут правоохранительные органы и волонтёры. Глава СКР Александр Бастрыкин «поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения», сообщается на сайте ведомства.

Kremlin.ru Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин

В Челябинской области днём 14 июня ушел из дома в городе Касли и пропал 10-летний мальчик. Известно, что ребёнок поехал на велосипеде в библиотеку в школе №25, получил книги, но домой не вернулся. 15 июня в Цивильске (Чувашия) безвестно пропала 11-летняя девочка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьница гуляла на улице, домой не вернулась, в последний раз её видели около 17:00 часов. 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Цивильска о пропаже дочери. По данным МВД по Чувашии, в настоящее время в поиске задействовано свыше 400 человек — личный состав полиции и волонтеры.

В связи с наличием угрозы жизни и здоровью детей по обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации. Глава ведомства поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения», — говорится в сообщении.

В настоящее время для розыска детей в обоих регионах привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтеры. Проводится прочесывание местностей, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения детей, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения.

Отметим, в мае 2017 года пропала девочка в Башкирии, её искали почти месяц. Утром 3 мая она пошла в школу, с тех пор живой её не видели. Ребёнка искали не только правоохранительные органы — к поискам подключились волонтёры. Тело школьницы обнаружили спустя почти месяц на территории одного из домовладений по улице Фурманова с признаками насильственной смерти. Под подозрение попал 38-летний житель города Белорецка, возбуждено уголовное дело.

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Напомним, 18 апреля 2016 года в Чебоксарах пропала 15-летняя школьница. Как ранее сообщало ИА REGNUM, её искали неделю как силовые структуры, так и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 26 апреля девочка сама вернулась домой. В 2014 году пропала 11-летняя школьница в Козловском районе республики, её тело нашли в лесопосадке. Преступление совершил 52-летний житель Татарии: мужчина пообещал довезти до дома и посадил в свой автомобиль девочку, которая возвращалась из школы.