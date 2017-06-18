Киев, 18 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Украинские радикалы и националисты заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства за права ЛГБТ. Об этом сегодня, 18 июня, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу экстремистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Сообщается, что националисты и радикалы из многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве.

Накануне стало известно, что хакеры взломали сайт украинского ЛГБТ-движения и разместили на нём изображения с угрозами.

После государственного переворота на Украине в начале 2014 года власти этой страны провозгласили курс на вхождение в «западную цивилизацию» и вступление в Европейский союз.

Для украинского ЛГБТ-движения настали счастливые дни, так как ЛГБТ-сообщество на Западе является мейнстримом, а нетрадиционная сексуальная ориентация и различные перверсии чуть ли не пропагандируются.

Однако возникла одна небольшая заминка. Дело в том, что украинские националисты, которые были движущей силой госпереворота 2014 года, совершенно не хотят иметь дело с лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами, в связи с чем активно их притесняют совершенно недемократическими методами.

В итоге попытки провести гей-парады на Украине всегда наталкиваются на сопротивление со стороны националистов и радикальных элементов.

В 2016 году украинскому ЛГБТ-сообществу удалось провести гей-парад. Около 2 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества в сопровождении 6,5 тысяч сотрудников полиции и национальной гвардии прошли по улицам Киева 500 метров, после чего их спешно посадили в автобусы и такси и развезли по домам.