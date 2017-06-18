Токио, 18 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Первый чартерный авиарейс из Японии на Южные Курилы перенесен на 19 июня из-за плохих погодных условий. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии.

Kremlin.ru Остров Кунашир

Напомним, первоначально вылет самолёта российской авиакомпании «Аврора» планировался на утро 18 июня, однако вылет пришлось отложить из-за сильного тумана. Затем рейс вовсе пришлось перенести на 19 июня.

Известно, что на Южные Курилы должны были отправиться бывшие японские жители этих островов, чтобы посетить могилы предков. Планировалось, что самолёт вылетит из японской префектуры Хоккайдо сначала на Кунашир, а потом на Итуруп. В тот же день самолет вернется обратно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о запуске чартера из Японии на Курилы в апреле 2017 года договорились президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который приезжал с визитом в Москву.