Москва, 18 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. На Новослободской улице в Москве произошло дорожно-транспорте происшествие с участием трех автомобилей, один из которых был патрульным автомобилем полиции. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

Сообщается, что автомобиль Mercedes врезался в полицейскую машину, а затем в них врезался третий автомобиль. Водитель Mercedes получил травмы.

Также пострадали трое сотрудников полиции, находившиеся в патрульном автомобиле.

Причины ДТП уточняются.