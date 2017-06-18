Киев, 18 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту продажи за границу угля, который был добыт на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом накануне, 17 июня, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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Напомним, Украина продолжала закупать донбасский уголь в период с 2014 по 2017 годы несмотря на гражданскую войну. Складывалась парадоксальная ситуация, когда украинские войска ведут боевые действия против войск ДНР и ЛНР, но при этом угледобывающие предприятия, расположенные на территориях ДНР и ЛНР, продают уголь украинской стороне и находятся под украинской юрисдикцией.

В Донбассе эту ситуацию объясняли тем, что у них просто нет других рынков сбыта угля, а людям, работающим в угольной отрасли, нужны какие-то источники доходов, чтобы прокормить семьи.

Украинские радикалы в начале 2017 года устроили экономическую блокаду Донбасса. Они перекрыли каналы поставки донбасского угля на Украину, надеясь тем самым экономически задушить ДНР и ЛНР, а также оказать давление на украинских властей.

Власти ДНР и ЛНР были вынуждены переориентировать экспорт угля на Россию. Весной 2017 года это было реализовано.

Теперь Украина в бессильной злобе пытается воспрепятствовать успешному экспорту донбасского угля в Россию и возбуждает уголовные дела.