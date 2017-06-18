Вашингтон, 18 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. В США полиция задержала подозреваемых в убийстве российского гражданина Артёма Зиберова. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил журналистам глава полиции округа Монтгомери (США, штат Мэриленд) Томас Мэнджер.

Pixabay.com Задержание

Напомним, российский гражданин Артём Зиберов, учившийся в США, был застрелен вместе со своим приятелем Шади Наджаром 5 июня накануне выпускного вечера.

По версии следствия Наджар сообщил Зиберову примерно за полчаса до гибели о планах продать билет на выпускной бал 6 июня человеку по имени Роджер Гарсия.

При этом было установлено, что Наджар был причастен к ограблению, связанному с наркотиками, в декабре 2016 или в январе 2017 года.

В итоге полиция считает, что Роджер Гарсия и его сообщники, которые, по всей видимости, также были замешаны в ограблении, связанном с наркотиками, и убили Наджара из мести.

Что касается Зиберова, то он, скорее всего просто случайно оказался в одной машине с Наджаром и был убит, как случайный свидетель. О его причастности к ограблению, связанному с наркотиками, данных нет.

Полиция арестовала 19-летнего Роджера Гарсию, его 24-летнего брата Эдгара Гарсию-Гаона и их друга 25-летнего Хосе Каналеса-Янеса. Им предъявлены обвинения в двойном убийстве.