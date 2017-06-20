Вашингтон, 20 июня, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Тела семи матросов ВМС США, пропавших без вести после произошедшего у берегов Японии столкновения американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном, были найдены в затопленной части корабля. Об этом 18 июня сообщает Russia Today со ссылкой на официальное сообщение седьмого флота США.

U.S. Navy Эсминец Fitzgerald

«Когда поисково-спасательные отряды получили доступ к местам, которые были повреждены во время столкновения этим утром, обнаружилось, что пропавшие моряки находились в затопленных отсеках. В настоящее время они переданы в военно-морской госпиталь Йокосуки, где они будут идентифицированы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате столкновения с контейнеровозом Филиппин, произошедшего ранним утром 17 июня, пострадали четыре члена экипажа американского эсминца. Столкновение произошло в 56 морских милях от города Йокосука, японской префектуры Канагава. Корабль ВМС США получил несколько пробоин на правый борт.

К месту трагедии были направлены пять японских катеров и авиация. Позже стало известно о семи пропавших без вести членах экипажа эсминца.