Каир, 18 июня, 2017, 06:04 — ИА Регнум.

Установленное на обочине дороги в одном из пригородов Каира взрывное устройство сработало в момент, когда мимо проезжала служебная машина с полицейскими и призывниками. В результате один человек погиб и четверо пострадали, сообщает 18 июня агентство Reuters со ссылкой на сообщение МВД.

@Peta_de_Aztlan Взорванный автомобиль

Сообщается, что автомобиль, принадлежащий службе безопасности страны, перевозил группу офицеров и призывников, когда самодельное взрывное устройство было приведено в действие.

Бомба была взорвана дистанционно с помощью мобильного телефона.

«Это привело к мученической смерти первого лейтенанта Али Абдельхалика и травме четырех других, офицера и трех призывников, которые были доставлены в больницу для лечения», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Египта.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за террористический акт. В настоящее время полиция проверяет жильцов соседних домов с окнами на место происшествия на предмет их причастности к теракту.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе перестрелки с полицейскими смертельно ранили двух сотрудников.