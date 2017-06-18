Абу-Даби, 18 июня, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Заставить Катар отказаться от якобы оказываемой им поддержки террористических группировок возможно лишь при организации специальной системы мониторинга с участием западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш, передает 17 июня The Guardian.

Ksamahi ОАЭ и Катар

По словам министра, союзники ОАЭ в Саудовской Аравии, Египте и Бахрейне не доверяют Катару, и изменение этого отношения возможно только при получении «четких стратегических сигналов» о том, что Катар изменился. Полученные сигналы могут стать основой для обсуждения, но для их получения необходимо создать систему мониторинга.

«Мы им не доверяем. Существует нулевое доверие, но нам нужна система мониторинга, и нам нужны наши западные друзья, чтобы играть определенную роль в этом», — заявил министр иностранных дел ОАЭ.

Целью мониторинга будет являться гарантия того, что Катар не спонсирует больше «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ХАМАС и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Между тем представители официальной Дохи отрицают поддержку данных организаций. Так, глава МИД Катара Махаммед без Абдель Рахман заявил о том, что власти страны ведут активную борьбу с исламским фундаментализмом. Кроме того, по словам министра, Катар поддерживает народ Палестины, а не движение ХАМАС, которое не признано в исламском мире террористическим.

Напомним, 5 июня ряд стран Ближнего Востока разорвали дипломатические и торговые отношение с Катаром, обвинив его в пособничестве терроризму. В их числе Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Ливия, Йемен и некоторые другие.