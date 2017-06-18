Богота, 18 июня, 2017, 04:23 — ИА Регнум. В клинике столицы Колумбии Боготы скончались две пострадавшие при взрыве в торговом центре. Таким образом, количество жертв взрыва увеличилось до трех человек, сообщает 17 июня колумбийская El Tiempo.

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Медики не смогли спасти 27-летнюю Анну Марию Гутьеррес и 31-летнюю Паолу Джеймс Овалле, обе женщины скончались от полученных в результате взрыва травм.

Ранее сообщалось о смерти 23-летней Джули Хюинь, гражданке Франции. Девушка погибла на месте взрыва.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования семьям погибших и призвал к тщательному расследованию инцидента.

Представитель клиники, куда поступила часть раненных во время взрыва, сообщил, что после смерти двух женщин под наблюдением медиков остаются еще четыре человека. Состояние одного из них критическое, жизни остальных ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 17 июня, на втором этаже торгового центра Боготы прогремел взрыв. Взрывное устройство, характер которого до сих пор неизвестен, сработало в туалетной комнате центра. Согласно первоначально опубликованным данным, в результате происшествия погибли одна женщина, еще одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести.