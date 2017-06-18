Сантьяго, 18 июня, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Интенсивные дожди и снежные штормы в южной и центральной частях Чили оставили без жилья почти три тысячи человек. Четыре человека погибли, сообщает 18 июня агентство Reuters.

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Жертвами чилийских штормов стали четыре человека. Около трех тысяч граждан страны вынуждены были покинуть свои дома. Большинство пострадавших живут в южном регионе Биобио, где в результате обильных дождей реки вышли из берегов.

Сообщается также о разрушении коммуникаций: около 34 тысяч человек остались без электричества.

Штормовой фронт пришел на территорию в четверг вечером и по-прежнему представляет опасность для жителей южной и центральной частей страны.

Большая часть медных рудников страны находится на севере Чили и, вероятно, не пострадали от непогоды. Никакой информации о нарушении работы в отрасли не сообщалось.

Напомним, Чили является крупнейшим в мире производителем меди.