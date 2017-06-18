Богота, 18 июня, 2017, 03:39 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб при взрыве в торговом центре столицы Колумбии Боготы. Еще одиннадцать человек получили ранения сообщает 17 июня колумбийская El Tiempo.

Chuansong.me Полиция Колумбии

Взрывное устройство неизвестной конструкции сработало в туалете второго этажа одного из торговых центров столицы. В результате взрыва погибла 23-летняя женщина, предположительно, гражданка Франции. Сообщается, что в районе взрыва находились около 500 человек. Ранения получили одиннадцать посетителей торгового центра.

«Трусливый теракт в Centro Andino», — охарактеризовал произошедшее мэр Боготы Энрике Пеньялоса.

Территория торгового центра была оцеплена, его посетители эвакуированы. На месте происшествия работают спецслужбы, в том числе взрывотехники. Эксперты исследуют здание на предмет наличия взрывных устройств.

Власти устанавливают причину взрыва. Идет опрос свидетелей и пострадавших.