Жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 19 человек
Лиссабон, 18 июня, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Лесные пожары, подступившие к Петроган-Гранди в округе Лейрия, Португалия, стали причиной смерти 19 местных жителей, сообщает 18 июня Russia Today со ссылкой на местные СМИ.
Как стало известно, 16 человек погибли, спасаясь от огня в собственных автомобилях. Еще трое погибли от удушья. Сообщается также о 21 пострадавшем от огня, среди которых шестеро — сотрудники пожарной службы. Два человека числятся пропавшими без вести.
В ликвидации пожара участвуют 532 человека и 176 единиц техники.
По словам президента Лиги португальских пожарных Хаймы Марта Соарес, мощность пожара не имеет аналогов среди аналогичных инцидентов, регистрируемых в последние десятилетия.
«Этот огонь — что-то ненормальное среди произошедших в Португалии пожаров», — отметила Соарес.
Сопоставимый по силе огня и жертвам случай был зарегистрирован в Португалии в 1966 году, когда жертвами бушевавшего шесть дней пожара в Синтре стали 25 военнослужащих.