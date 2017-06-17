Цимлянский район, Ростовская область, 18 июня, 2017, 02:52 — ИА Регнум. В Цимлянском районе Ростовской области задержан нетрезвый водитель автобуса, в салоне которого находились 15 несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка, сообщает 17 июня пресс-служба регионального управления МВД.

Freestockphotos.biz Алкоголь за рулём

Инцидент произошел в станице Красноярской Цимлянского района. Сообщается, что внимание сотрудников ДПС привлек автобус марки «ПАЗ» со знаком «Перевозка детей».

«Траектория движения данного транспортного средства вызвала у полицейских подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения. Сотрудники полиции остановили автобус, в салоне которого находилось 15 несовершеннолетних. Ребята ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске», — говорится в сообщении.

Задержанный 66-летний водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результаты которой показали наличие в крови мужчины 0,248 промилле алкоголя.

Сотрудники полиции выясняют, каким образом нетрезвый мужчина оказался за рулем транспортного средства с 15 детьми и почему не был пройден необходимый в подобных случаях медицинский осмотр.