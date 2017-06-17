Бразилиа, 18 июня, 2017, 02:29 — ИА Регнум.

Бразильский туристический автобус перевернулся на трассе в муниципалитете Монти-Алегри. В результате ДТП погибли 10 человек, еще 18 — ранено, сообщает 17 июня бразильский телеканал Globo.

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Как стало известно, авария произошла около 06:20 в субботу, 17 июня, на федеральной трассе BR-135 в 786 км к югу от города Терезина. Водитель автобуса, выполняя маневр, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и врезалось в неподвижный твердый предмет на обочине.

В автобусе находились 28 пассажиров и два водителя. По состоянию на 17:00 подтверждена смерть десяти пассажиров. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе тяжелые. Два пассажира в ДТП не пострадали.

По словам медиков регионального госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, состояние 15 пациентов стабильное. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Представители полиции заявили о том, что несмотря на все имеющиеся у пассажиров документы, идентификация тел затруднена в связи с сильными увечьями жертв.

Пока не известно, что стало причиной ДТП. Сообщается также, что водитель, находившийся за рулем в момент аварии, жив и скоро даст показания.