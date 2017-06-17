Париж, 18 июня, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Испанский матадор Иван Фандино скончался после ранения, полученного во время корриды на юге Франции, сообщает 17 июня The Guardian со ссылкой на испанские СМИ.

Pixabay.com Коррида

Как стало известно, 36-летний матадор споткнулся и потерял равновесие на арене, в результате чего его разъяренный бык подкинул мужчину на рогах, пронзив его торс.

После того как животное удалось отогнать, мужчина был передан в руки медиков, однако жизнь его спасти не удалось. Фандино скончался от остановки сердца во время транспортировки в клинику.

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Это уже второй участник корриды, погибший в течение года. В июле 2016 года на арене в Испании бык убил матадора Виктора Баррио. Это был первый смертельный случай в Испании с начала 1990-х годов.

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