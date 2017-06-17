Магас, 18 июня, 2017, 01:33 — ИА Регнум. При столкновении двух автомобилей в Ингушетии погибли двое человек, в том числе беременная женщина. Еще два участника ДТП госпитализированы с серьезными травмами, сообщают 18 июня «Вести».

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Трагедия произошла около 13:30 17 июня на 575 километре Федеральной автодороги «Кавказ» Р-256 в районе села Гази-Юрт. Сообщается, что участниками ДТП стали столкнувшиеся на трассе автомобили «ВАЗ-2110» и такси марки «ВАЗ-2114».

Находившийся за рулем «четырнадцатой» житель Чечни погиб на месте аварии. От полученных травм скончалась беременная женщина, находившаяся в салоне также вместе со своей свекровью.

Еще двух пострадавших, водителя такси и второго его пассажира, с тяжелыми ранениями с места ДТП госпитализировали в близлежащую клинику. Их состояние оценивается медиками как критическое.

Пока неясно, что послужило причиной аварии. На месте происшествия работают эксперты, выясняются причины и обстоятельства ДТП.