Бостон, США, 18 июня, 2017, 00:39 — ИА Регнум. В результате аварии парома, произошедшей в штате Массачусетс на восточном побережье США, ранения получили 18 человек. Подробности происшествия сообщает 17 июня CBS News.

Solundir Паром

Как сообщил начальник пожарной службы Гианниса, инцидент произошел около 22:00 пятницы, 16 июня. При подходе к конечному пункту в Гианнис-порте паром ударился о причал, после чего напоролся на скалы, и в трюм судна начала поступать вода.

Спасатели эвакуировали пассажиров парома, в том числе 18 раненных. Сообщается, что троим из них необходимая медицинская помощь была оказана на месте, 15-ти пострадавшим понадобилась госпитализация.

Сообщается, что на борту терпящего бедствие судна находились 48 пассажиров, 6 членов экипажа и 3 сотрудника общепита.

Пятеро раненых, а также десять пассажиров парома, которые были не в состоянии самостоятельно преодолеть подъем по скользким скалам, были эвакуированы по воздуху.

По словам начальника береговой охраны Мэтта Бейкера, спасательную операцию значительно затрудняли бурное море, сильные ветры и скользкие скалы. Тем не менее все пассажиры были доставлены в безопасное место.

Пока неясно, что именно послужило причиной аварии. Идет расследование.