Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. 23 и 24 июня в петербургском кинотеатре «Аврора» покажут фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», основанный на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Показ будет устроен проектом «Иноекино».

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». Реж. Микеланджело Антониони. 1966. Италия — Великобритания — США Фотоснимок

Антониони останавливает свой выбор на бесфабульном повествовании, предпочитая острому сюжету визуальную сторону. Оператору Карло Ди Пальма удалось «схватить» Лондон 60-х годов: короткий, но культовый период живо и ярко показан в «Фотоувеличении». Здесь и курящие студенты, и богемные художники, и модная музыкальная тусовка, и завсегдатаи вечеринок с мертвыми глазами. За показной респектабельностью скрывается тотальное равнодушие и отчуждение, изображение которых становится главной задачей режиссера.

Ретроспектива фильма пройдет еще в трех российских городах: Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Лента появится на больших экранах в оригинальной озвучке с субтитрами.