Немного Лондона в Петербурге, немного свинга в джазе
Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. 23 и 24 июня в петербургском кинотеатре «Аврора» покажут фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», основанный на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Показ будет устроен проектом «Иноекино».
Антониони останавливает свой выбор на бесфабульном повествовании, предпочитая острому сюжету визуальную сторону. Оператору Карло Ди Пальма удалось «схватить» Лондон 60-х годов: короткий, но культовый период живо и ярко показан в «Фотоувеличении». Здесь и курящие студенты, и богемные художники, и модная музыкальная тусовка, и завсегдатаи вечеринок с мертвыми глазами. За показной респектабельностью скрывается тотальное равнодушие и отчуждение, изображение которых становится главной задачей режиссера.
Ретроспектива фильма пройдет еще в трех российских городах: Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Лента появится на больших экранах в оригинальной озвучке с субтитрами.