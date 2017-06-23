Москва, 23 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В Москве 23 и 24 июня состоится премьера отреставрированной копии фильма Микеланждело Антониони «Фотоувеличение». Показ устраивает проект «Иноекино» в кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». Реж. Микеланджело Антониони. 1966. Италия — Великобритания — США В фотостудии

В своем первом англоязычном фильме Антониони смог выйти за пределы условной пенталогии («Крик"-"Приключение"-"Ночь"-"Затмение"-"Красная пустыня») и открыл новый этап своего творчества. Режиссер выразил собственную поэтику и философию в сконцентрированной и ёмкой форме, более приемлемой для публики.

В фильме используется ложный детективный сюжет, по которому фотограф случайно запечатлевает сцену убийства. И пока зритель строит догадки, на экране уже разворачивается экзистенциальная притча о непознаваемости мира человеком, где всё является иллюзией.

Подобные показы пройдут также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.