Новосибирск, 23 июня, 2017, 07:00 — ИА Регнум. 23 июня проект «Иноекино» устраивает показ отреставрированной копии фильма «Фотоувелечение» в новосибирском кинотеатре «Победа». Картина будет представлена на английском языке с русскими субтитрами. Подобный показ состоится также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». Реж. Микеланджело Антониони. 1966. Италия — Великобритания — США Фотосессия

В своем фильме Антониони затронул тему, которая на первый взгляд не кажется глобальной проблемой — равнодушие. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что это серьезная «болезнь» современности. Режиссер словно предупреждает, что в обществе тотально равнодушных людей может произойти не только единичное убийство, но и массовое уничтожение. По сюжету успешный фотограф случайно запечатлевает сцену убийства, однако при дальнейшем расследовании он натыкается на стену отчуждения, что мешает ему разобраться в сложившейся ситуации.

Несмотря на то, что фильм является исследованием духовной сущности английского полуреспектабельного общества 1966 года, он актуален и в современной России, особенно в крупных городах: те же широко открытые глаза, стремление к богемной жизни и страх перед реальностью.