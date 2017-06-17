Киев, 17 июня, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу перед «новыми вызовами» будет легче с Украиной, чем без нее. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Альянсу необходимо готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас, — говорит министр. — Мы показали, что мы боремся за нашу страну».

В частности глава МИД Украины заявил, что военному блоку стоит поучиться у Украины тактике, выносливости и боеготовности.

«Без них современное вооружение не поможет», — рассказал Климкин.

13 июня исполняющий обязанноисти начальника Центрального военно-медицинского управления — начальник медицинской службы ВСУ, полковник Александр Лабунец на брифинге в Киеве заявил, что страны НАТО создали трастовый фонд на 2,25 млрд евро для финансирования реабилитации и лечения украинских силовиков, которые получили ранения в Донбассе.

Читайте также: НАТО выделило 2,25 млрд евро на лечение украинских солдат