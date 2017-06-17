Дубль Давида Вильи принес «Нью-Йорк Сити» победу над «Сиэтл-Саундерс»
Вашингтон, 17 июня, 2017, 22:27 — ИА Регнум. 17 июня на стадионе «Янки-стэдиум» был разыгран матч 16-го тура МЛС между командами «Нью-Йорк Сити» и «Сиэтл Саундерс». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 40-й минуте американский полузащитник Кристиан Рольдан открыл счет ударом в дальний угол — 0:1.
В начале второго тайма испанский оттянутый форвард Давид Вилья сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
На 77-й минуте Вилья оформил дубль после ассиста Джека Харрисона — 2:1.
Статистика матча («Нью-Йорк Сити"/"Сиэтл Саундерс»)
Удары 21/11
Удары в створ 4/2
Владение 57%/43%
Фолы 22/16
На данный момент «Нью-Йорк Сити» идет на 3-м месте с 27-ю очками. «Сиэтл Саундерс» остался на 7-й строчке с 19-ю очками.
Составы на матч:
«Нью-Йорк Сити»: Джонсон, Свит, Шано, Салленс, Аллан, Ринг, Харрисон, Уоллас, Макнамара, Вилья, Эррера.
«Сиэтл Саундерс»: Фрей, Свенссон, Маршал, Джонс, Фишер, Алонсо, Рольдан, Лодейро, Шип, Демпси, Моррис.
Главный арбитр матча: Роберт Сибига.
Предупреждения: Свенссон — 28, Рольдан — 30, Уоллас — 35, Алонсо — 48, Маршал — 52, Уайт — 80.
Голы: Рольдан 40 — 0:1, Вилья 52 (пен) — 1:1, Вилья 77 — 2:1.