Анкара, 17 июня, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Власти Турции надеются на скорейшее решение кризиса вокруг Катара. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании Совета экспортеров Турции (TİM) в Стамбуле.

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По его словам, вопросы по данному конфликту можно урегулировать путем диалога, а атмосфера противостояния не подобает исламскому миру.

При этом Эрдоган добавил, что «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе» является Эр-Рияд.

«Саудовская Аравия — лидер стран Залива, — сказал президент Турции. — Накануне (16 июня) в этой стране побывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Уверен, что власти королевства смогут содействовать скорейшему урегулированию конфликта вокруг Катара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня многие страны Ближнего Востока разорвали дипломатические отношения с Катаром, в их числе Саудовская Аравия, Ливия, Бахрейн, Египет, Йемен, ОАЭ. Официальной причиной этому стала поддержка Катаром мирового терроризма.

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