Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, обыгравшая команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка Конфедераций, провела лучшую игру под руководством Станислава Черчесова. Об этом заявил экс-главный тренер национальной команды Борис Игнатьев агентству «Р-Спорт» .

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«Хорошей была организация игры, — сказал экс-главный тренер сборной России. — Очень здорово оборонялись — компактно. Причем, когда было нужно, отдавали мяч сопернику, а когда нужно — прессинговали. Хорошо контролировали не только свои зоны, но и игроков в них».

Игнатьев добавил, что игра сборной России против команды Новой Зеландии стала «самой цельной и лучшей» под руководством Черчесова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня сборная России переиграла команду Новой Зеландии в матче первого тура Кубка Конфедераций. Встреча, прошедшая на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

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