Москва, 17 июня, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Российская Федерация готова быть вместе с Европой, как когда-то хотел умерший бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я уверен абсолютно, — говорит глава государства. — Его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего — ни у Европы, ни у России».

Путин напомнил о словах бывшего канцлера Германии, который говорил, что «если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и РФ должны быть вместе».

«Я с ним полностью согласен, — подчеркнул президент РФ. — Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер в своем доме в Людвигсхафене. При нем произошло объединение Западной и Восточной Германии.

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