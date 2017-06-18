Киев, 19 июня, 2017, 02:16 — ИА Регнум. По данным The World Economic Forum, в рейтинге стран по качеству дорожного покрытия, состоящем всего из 144 мест, Украина заняла 137-е. В целях борьбы с регрессом «Укравтодор «на лето запретил движение грузовиков по дорогам в дни, когда температура превышает 28 °C; ограничение распространяется только на дневные часы с 10:00 до 22:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры

Железные дороги тоже отличились. Буквально только что анонсировалось повышение тарифов на грузоперевозки, теперь к ним добавились и пассажирские. Причём так как денег не хватает, то приходится изобретать дополнительные способы к банальному взвинчиванию цен вплоть до 25%. Теперь, получая при покупке билета корпоративное издание «Укрзализныци», клиент может ознакомиться с привлекательным предложением по, как говорится, «методам укрепления семьи»: если, скажем, вам «надоел рутинный секс», вы можете воспользоваться новым предложением перевозчика и взять особо оборудованный вагончик, на широких кроватях которого можно реализовать «самые смелые фантазии». Дальше — больше, если вы желаете сохранить железнодорожную романтику, но при этом цените комфорт и оригинальную эстетику, вы можете попросить у проводника специальные ремни, которые позволят надёжно закрепить участников увеселительной поездки на полке. Будет ли появление проводника с ремнями в руках сопровождаться музыкальным фоном по выбору заказчика, к сожалению, не уточняется.

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