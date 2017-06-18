Варшава, 19 июня, 2017, 01:12 — ИА Регнум. 100-летие восстановления независимости, которое Польша будет отмечать в 2018 году, важно и для ее европейских соседей. Как Берлин и Вена обсуждают дальнейшие пути развития своих и общеевропейских контактов с Польшей, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Вильгельм Гаузе. Бал в Хофбурге. 1900 год

Окончание Первой мировой войны ознаменовалось распадом четырех великих империй. И если одна из них, Османская, находилась от Польши достаточно далеко, то две другие — Германская и Австрийская были ее соседями, а в состав последней, Российской, Польша входила. Имперская тема в современной Европе, по мнению австрийской газеты Der Standard, обращает внимание не столько на имперскую пышность, сколько на достигнутый в рамках империи позитивный мультикультурализм, противовесом которому в современном мире служит националистическая ограниченность.

Вспоминая о европейском блистательном прошлом, некоторые регионы Европы до сих пор обращаются к исторической памяти, тянущейся с имперских времен. В качестве примера газета Der Standard приводит Галицию, бывшую когда-то частью Австро-Венгерской империи. «Так что же мы будем праздновать в 2018 году?», задается вопросом статья в австрийской газете. Было ли образование независимых европейских государств торжеством демократии или концом блистательной имперской эпохи?

Читайте подробности в статье: Станцует ли Австрия с Польшей венский вальс?

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