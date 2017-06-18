Анкара, 18 июня, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Как стало известно, обсуждение между Берлином и Анкарой базирования германских разведывательных и транспортных самолетов, размещенных на турецкой базе «Инджирлик», дало отрицательный результат. Германские самолеты были вынуждены поменять место базирования, переместившись в Иорданию. О решающих событиях, приведших к такому решению, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Причиной, приведшей к такому резкому решению, Анкара объявила несогласие Германии принять турецкую точку зрения на действия Рабочей партии Курдистана (РПК) и представителей движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. И хотя представитель Берлина Габриэль заявил, что информация о действиях упомянутых организаций тщательно изучается, для турецкой стороны этого оказалось по-видимому недостаточно.

Турция, взяв исключительно непримиримый тон после событий июля 2016 года, связанных с неудачной попыткой госпереворота, постепенно отвратила от себя все европейское сообщество. Дело заключается даже не столько в самом перевороте, который удалось погасить, нейтрализовав силовым образом действия заговорщиков. Гораздо большее нарекание у правительств многих стран вызывает непрекращающаяся на протяжении уже почти года травля мирного населения Турции силовыми структурами президента Эрдогана.

От развернувшейся «охоты на ведьм» пострадали уже десятки тысяч человек, есть сообщения о продолжающихся незаконных задержаниях и арестах и о применении пыток к задержанным. ООН намеренна собрать специальную сессию по вопросам нарушения прав человека в Турции.

Подробности читайте в статье: Берлин говорит Анкаре ауфвидерзеен

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