Тбилиси, 18 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Как известно, консенсуса можно достигнуть различными способами. С несколько экзотическими для демократического понимания методами достижения этого искомого состояния, до сих пор практикуемыми в Грузии и ее парламенте, знакомит в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Tatur.ua Флаг Грузии

Если понимать «консенсус» как аналог русского слова «согласие», то в каждом конкретном случае стоит поинтересоваться — как это согласие возникло из предполагаемого исходно несогласия. Предшествовала ли согласию необходимая процедура спора и обсуждения, между влюбленными в Истину, но понимающими ее несколько по-разному депутатами? Или же все происходило так, как любил устраивать Михаил Саакашвили, раз уж речь идет именно о грузинской истории парламентаризма?

Саакашвили сильно продвинул вперед практику достижения согласия тех, кто оказывался в зоне его досягаемости. Многие из попавших под обаяние Мишико сограждан, не найдя возможностей уклониться от его блистательной аргументации, вынуждены были соглашаться на многое. Широко применявшиеся в пору его правления пытки, убийства и исчезновения людей экономили ему массу времени для достижения согласия и постепенно превращали Грузию в «светоч демократии» региона.

Сейчас такие методы отошли, но их отголоски грузинский парламентаризм ощущает и, вероятно будет ощущать еще некоторое время. Так, например, один из законопроектов правящей партии «Грузинская мечта», обсуждавшийся недавно в грузинском парламенте, вызвал разделение мнений «за» и «против» примерно по линии поддержки курса нынешнего президента или больше склонявшихся к линии партии «Грузинская мечта». Результат обсуждения удивил многих участников.

Подробности читайте в статье: Консенсус в грузинской реальности

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Ирины Инашвили, посвященные актуальным событиям в Грузии.