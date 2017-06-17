Львов, Украина, 17 июня, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Неизвестные в ночь на субботу, 17 июня, пытались поджечь здания сразу двух «дочек» российских банков во Львове. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Площадь Старый Рынок, 8, пожар в банке «БМ Банк», — написал Зинкевич. — По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет, похожий на бутылку, в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения».

По его словам, еще одна попытка поджога произошла в здании банка на улице Низменной. В VS Bank неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не вызвала пожара в помещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня во Львове был осквернен монумент Славы советским победителям над нацизмом в Великой Отечественной войне.

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