Москва, 18 июня, 2017, 13:17 — ИА Регнум. На московской конференции «Месопотамия сегодня: корни и перспективы езидской государственности» присутствовал высокопоставленный гость, признанный главой езидов, султан Келаш. В своем интервью корреспонденту ИА REGNUM он рассказал об исторической судьбе и перспективах восстановления государственности этого народа, этнически единого с ближневосточными курдами. Какова же роль восстановления прав езидов в урегулировании современного ближневосточного конфликта, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов. Езиды, или, как называли арабские летописцы тех из них, кто принял ислам, курды, издревле обитали на территории Месопотамии и современной Турции. Исторически судьба этого народа сложилась так, что многим его представителям еще в Средневековье пришлось бежать от бушевавших на Ближнем Востоке войн и притеснений. Есть относительно крупная езидская община и в России.

Султан езидов Келаш (посредине) в окружении участников Московской международной конференции

По словам султана Келаша, езиды всегда чувствовали себя в большей безопасности в христианских странах. Сейчас их святыни пострадали от рук боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многие представители езидского народа попали в рабство, захваченные халифатистскими экстремистами. Но уверенное продвижение союзников по антитеррористической борьбе, включая российские и сирийские государственные силы, дает шанс езидам на восстановление когда-то отнятой у них государственности.

В завершении беседы султан Келаш процитировал великого русского поэта А.С. Пушкина, упоминавшего в своих дневниках езидов и выразил надежду на помощь России в спасении его соотечественников, атакуемых экстремистами.

Читайте подробности в статье: Султан езидов Келаш: «Мой народ спасет только Россия»

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