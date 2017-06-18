Доха, 18 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Оружейная сделка с США на 110 млрд. долл. слегка нарушила критичность восприятия реальности официальными лицами Саудовской Аравии. В таком ключе следует рассматривать коллизию, произошедшую с катаро-саудовскими отношениями, утверждает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп, вернись на Ближний Восток!

Действия Катара по продвижению исламистской революции в Египте в 2014 году рассердили его соседей. «Революция» была подавлена военными под руководством Ас-Сиси, но обида на самого активного сторонника «революционеров» у Египта осталась. Теперь же, после внушившей уверенность в своих силах сделки с США, саудовцы решили атаковать конкурирующий проект.

Таким образом, противостояние Эр-Рияда и Дохи можно мыслить в масштабах спора о «самых перспективных экстремистах», за это звание борются «Братья мусульмане» и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отсюда становится понятна и ретивость, с которой в конфликт бросилась Турция. Ведь Эрдоган и его команда являются частью «Братьев мусульман», и это уже ни для кого не секрет. Тем не менее, случившееся действительно выходит из привычной стези привычной «миролюбивой» дипломатии, которую так любили предъявлять своим западным партнером монархии Залива.

Видимо, накопившееся напряжение в отношениях уже дошло до логической точки, за которой и последовал кризис. О том, что этот процесс шел уже некоторое время, свидетельствует и неплохая информационная подготовка, продемонстрированная саудовцами и их союзниками. Стоит лишь учесть, что все происходящее никак не способствует хоть какой-нибудь нормализации в ближневосточном регионе, хоть проамериканской, хоть контр.

Подробности читайте в статье: Катар: Ближний Восток — дело очень тонкое

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