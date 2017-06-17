Токио, 18 июня, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Интересен тот факт, что японская династия императоров является достоверно самой продолжительной на планете. Согласно японским легендам, основал ее божественный праправнук самой спустившейся на землю богини солнца Аматерасу. Судя по неоспариваемому летосчислению, событие, совпавшее с основанием японского государства, произошло в 660 году до нашей эры. После Второй мировой войны император в Японии продолжал существовать, но чествования его были весьма урезаны. День основания империи восстановлен в правах общеяпонского праздника в 1967 году.

Нынешний император Японии, 84-летний Акихито, объяснил свой уход состоянием здоровья. Парламент страны с пониманием отнесся к его просьбе и постановил дать возможность императору объявить о своем отречении в течении ближайших трех лет. Скорее всего, это произойдет в 2018 году, после 85-го дня рождения императора. Но ходят слухи, которые не сопровождались никакими официальными заявлениями, что император решил покинуть свой пост в связи со все более милитаристской направленностью политической мысли японских элитариев, что идет вразрез с его, императора, пацифистским мировоззрением.

Почему милитаризация японского общества может напрямую затронуть императора Японии, казалось бы, только номинального правителя, читайте в статье: Император Японии уходит

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Анатолия Кошкина, посвященные истории и современности Японии.