Киев, 18 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Когда речь заходит про экономику Украины, тамошние эксперты зачастую ссылаются на нехорошие деяния неких «предшественников», загнавших страну в прискорбную экономическую ситуацию. К чему привела некогда богатейшую республику Советского Союза череда сменяющихся у власти «предшественников», рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Все чаще к направлению экономического развития Украины применяется термин «африканизация». По словам бывшего посла Чехии в России и на Украине Ярослава Башты, размер ВВП на душу населения соответствует скорее уровню африканских (Марокко, Ангола) или бедных азиатских и латиноамериканских государств (Филиппины, Гватемала). Так он определил текущее состояние дел на Украине. По мнению бывшего чешского посла, хуже экономическая обстановка только в Молдавии.

Но здесь можно не согласиться с паном Баштой, призвав на помощь статистические данные Всемирного банка. Эта организация предоставила информацию о динамике изменения ВВП 188 стран мира с 1990 по 2015 годы. Чтобы свести все показатели в единую картину, ВВП был выражен в долларах с учетом инфляции, которая за указанный период составила 84%. Таким образом, рост ВВП на 84% принимается в данных Всемирного банка за нулевой, страна с таким показателем «не сдвинулась с места» по сравнению с 1990-м годом. Соответственно, все, кто превысил 84%, показали рост. В списке из 188 исследованных стран только 4 страны, которые за 25 лет снизили ВВП. Это Центральноафриканская республика с показателем 71%, Зимбабве с 64%, Грузия с 43% и, наконец, в последней строчке рейтинга мы находим Украину, давшую показатель — 3%, т. е. снизившую ВВП за 25 лет более, чем в 1,5 раза.

Процесс этот шел постоянно, так что каждый украинский «предщественник» может смело кивать на того, кто занимал пост лидера в предшествующий период. Исключение составляет советский период, когда экономика, как ей и положено, росла. Не изменил практике «повешения всех собак на предшественника» и Петр Алексеевич Порошенко.

Подробности читайте в статье: В экономике мира за последние 25 лет худшая — Украина: обзор

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