Москва, 17 июня, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Криштиану Роналду, готовясь к старту Кубка конфедераций, оставил автограф на паспорте российского болельщика.

Ludovic Péron Криштиану Роналду

Фанат рассказал, что у него с собой не было ничего, кроме паспорта, и он, не раздумывая, протянул его нападающему «Реала», сообщает «Газета.Ru». ИА REGNUM напоминает, что эта запись, как и любая посторонняя, автоматически делает паспорт недействительным.

17 июня португальская команда провела вторую тренировку на базе «Рубина» в Соцгороде.

18 июня португальцы сыграют со сборной Мексики на «Казань Арене» в матче группового этапа КК-2017.