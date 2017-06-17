Кабул, 17 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. 17 июня военнослужащие США получили ранения в результате инцидента в лагере Шахин (Афганистан), убитых нет, передает AFP.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

17 июня афганский телеканал Tolo News заявил, что по меньшей мере четверо иностранных военнослужащих ранены при нападении солдата ВС Афганистана.

По данным представителей властей Афганистана, нападавший ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня солдат армии Афганистанаубилтрёх военных США.

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тыс. солдат США и 4,5 тыс. военнослужащих стран НАТО. Ранее командующий американским контингентом генерал Джон Николсон заявил, что для того, чтобы переломить ситуацию, необходимы еще несколько тысяч военнослужащих.