Екатеринбург, 17 июня, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга эвакуированы 65 жильцов многоэтажного дома. 14 из них спасли спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

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По словам местных жителей, пожар произошёл в доме на проспекте Ленина, 52. В МЧС уточняют: двоих спасли с шестого этажа по автолестнице.

На тушение огня были брошены более 40 человек и 16 единиц техники. Оказалось, что в подвале дома горел строительный мусор. По всему подъезду распространилось сильное задымление.

За 50 минут пожарные справились с огнём. Теперь устанавливается причина возгорания. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

Отметим, дом является памятником конструктивизма. Перекрытия в нём деревянные, и если бы пожарные не отреагировали вовремя, последствия могли бы быть самыми печальными.