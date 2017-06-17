Москва, 17 июня, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём отношении к экс-канцлеру Германии Гельмуту Колю и том, какое влияние на него оказали взгляды немецкого политика.

Christliches Medienmagazin Гельмут Коль

«Я знаком с ним с начала 1990-х гг., обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком… На меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — сказал российский лидер, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения РФ и Германии, РФ и Европы повлияли на него.

«Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени — в значительной степени — изменили мой собственный взгляд на эти процессы», — добавил он.