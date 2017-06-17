Рим, 17 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено реформировать закон о гражданстве для детей иностранцев на основе «принципа почвы» (ius soli), гарантируя несовершеннолетним, которые были рождены в Италии или проживают в стране на протяжении длительного периода, приобретение гражданства Италии.

Luca Turi Иммигранты

Первое заседание парламента по обсуждению текста закона провалилась, депутаты правоцентристких партий почти подрались со своими коллегами.

Глава правительства Паоло Джентилони высказался за принятие закона о гражданстве, и вместе со всеми лидерами Демократической партии призвал парламент принять этот закон, даже если он будет стоить конфронтации с правоцентристами. Лидер партии «Лига Севера» Маттео Салвини уже пообещал, что сделает все, чтобы блокировать закон, а также содействовать проведению национального референдума.

Левые также прямы в своих утверждениях. Анджелино Альфано, министр иностранных дел, попросил бывшего премьер-министра и лидера демократов Маттео Рензи остановиться и подумать, стоит ли в такое трудные времена, во время постоянного потока беженцев и нескончаемых терактов в Европе, принимать такой спорный закон о гражданстве. Однако, демократическая партия, похоже, готова взять на себя этот риск, заявляя, что сбалансированный текст закона лишь «стремится сосредоточиться на глубокой связи», которая может существовать между новорожденным и Италией. Между тем, эксперты утверждают, что закон о гражданстве для детей иммигрантов придумали для того, чтобы создать сеть новых избирателей, которые потом проголосуют за левых.

В интервью La Repubblica премьер-министр Италии заявил, что гражданство для детей иммигрантов, это «часть диалога» и включение их в процесс интеграции, который также влияет на безопасность, не только на сознание. «Для этого мы должны предоставить это право тем, кто этого заслуживает». По словам премьер-министра, «пришло время того, чтобы рассматривать этих детей как итальянских граждан». «Я надеюсь, что парламент, сделает это в самое ближайшее время».

Правоцентристы не желают проигрывать. «Мы будем проводить всевозможную оппозицию даже в палате заседаний», — написал Сальвини в Facebook.

Между тем, в субботу, 17 июня в крупных городах страны прошли демонстрации жителей против нового закона о гражданстве. «В тот момент, когда Италия каждый день принимает по тысячи беженцев, а граждане Италии не могут рожать детей из-за отсутствия работы и стабильного заработка, правительство решило дать гражданство всем детям иммигрантов, получается, что происходит замена не родившихся итальянцев новыми итальянцами», — возмущаются граждане.

В соответствии с новыми правилами, иностранные дети, рожденные в Италии или живущие на территории страны в течение многих лет, будут иметь возможность получить итальянское гражданство, при условии, что они выполнят определенные условия, такие как посещение итальянской школы (в течении, по крайней мере, пяти лет) или наличие хотя бы у одного из родителей постоянного вида на жительство в Италии в течение, по крайней мере, пяти лет.