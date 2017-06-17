Луганск, 17 июня, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Районные и городские отделения ГМСУ, действующие в подконтрольной Киеву части Луганщины, прекратили выдачу украинских паспортов и вклеивание в них фотографий лицам, проживающим в ЛНР. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил сотрудник Северодонецкого отдела «нацполиции». По словам мужчины, руководители районных и городских отделений миграционной службы Украины получили жёсткое распоряжение начальника «Управления государственной миграционной службы Украины в Луганской области» Юрия Скиртача о запрете выдачи паспортов и вклеивания фотографий по достижению 25 и 45 лет гражданам, проживающим на территории ЛНР. Продолжительность запрета не определена», — рассказали в ЦВО.

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Министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Игорь Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.

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