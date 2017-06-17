Москва, 17 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. На сайте Кубка конфедераций FIFA появилисьсписки команд на матч Россия—Новая Зеландия. Он начнется 17 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Pixabay.com Футбольный мяч

Россия:

И.Акинфеев (1)

В.Васин (5)

Г.Джикия (6)

Д.Полоз (7)

Д.Глушаков (8)

Ф.Смолов (9)

Ф.Кудряшов (13)

А.Головин (17)

Ю.Жирков (18)

А.Самедов (19)

А.Ерохин (21)

Новая Зеландия:

С.Маринович (1)

Д.Уинн (3)

М.Боксолл (5)

К.Барбарусес (7)

М.Макглинчи (8)

К.Вуд (9)

М.Рохас (11)

Р.Томас (14)

К.Колви (18)

Т.Смит (20)

Э.Дюранте (22)

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.