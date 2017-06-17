Составы сборных России и Новой Зеландии на матч Кубка конфедераций
Москва, 17 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. На сайте Кубка конфедераций FIFA появилисьсписки команд на матч Россия—Новая Зеландия. Он начнется 17 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Санкт-Петербург Арена».
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Футбольный мяч
Россия:
И.Акинфеев (1)
В.Васин (5)
Г.Джикия (6)
Д.Полоз (7)
Д.Глушаков (8)
Ф.Смолов (9)
Ф.Кудряшов (13)
А.Головин (17)
Ю.Жирков (18)
А.Самедов (19)
А.Ерохин (21)
Новая Зеландия:
С.Маринович (1)
Д.Уинн (3)
М.Боксолл (5)
К.Барбарусес (7)
М.Макглинчи (8)
К.Вуд (9)
М.Рохас (11)
Р.Томас (14)
К.Колви (18)
Т.Смит (20)
Э.Дюранте (22)
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.