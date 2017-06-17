Киев, 17 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала отмену президентом Петром Порошенко закона о сроках содержания в СИЗО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее словам, она намерена совместно с депутатами и уполномоченным по правам человека обсудить возможность отмены решения президента через Конституционный суд.

«Также будем готовить закон, который мог бы помочь и людям и правосудию сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет в Украине», — заявила она в эфире телеканала «112 Украина».

Также, по мнению Савченко, Порошенко мог бы не отменять закон, а наложить на него вето.

«Закон Савченко», принятый Верховной радой Украины в 2015 г., предполагал зачисление срока, проведенного в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции 1 день за 2. Новый закон, отменяющий действие «закона Савченко», был принят в мае Верховной радой и одобрен президентом Украины.