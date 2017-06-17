Луганск, 17 июня, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В столице Луганской Народной Республики в районе поселка Металлист сегодня, 17 июня, состоялся митинг-реквием, который был посвящен третьей годовщине гибели российских журналистов ВГТРК РФ — Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Об этом сообщает пресс-служба главы ЛНР.

Glava-lnr.su Митинг-реквием памяти российских журналистов

Почтить память журналистов пришли заместитель руководителя администрации главы Луганской Народной Республики Олег Черноусов, и. о. руководителя республиканского исполкома общественного движения «Мир Луганщине», официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко, глава администрации Славяносербского района ЛНР, председатель территориального отделения общественного движения «Мир Луганщине» Александр Дейнека, активисты общественного движения ОД «Мир Луганщине», а также жители республики.

«Три года назад на этом месте Антоном Волошиным и Игорем Корнелюком была одержана последняя в их жизни победа в борьбе за честную и объективную информацию. Открыв огонь по безоружным журналистам, Украина фактически расписалась в своем бессилии что-либо противопоставить на медийном пространстве разоблачающим репортажам корреспондентов ВГТРК. Антон и Игорь были одними из тех, кто доносил правду о том, что на самом деле происходит на Донбассе, приближая таким образом нашу общую победу. Если бы среди журналистов была такая традиция — давать клятву, подобно клятве Гиппократа у врачей, то это должно было бы происходить именно здесь — у памятного знака, который стал символом верности профессиональному долгу. Убежден, что как для своих коллег, так и для нас Антон Волошин и Игорь Корнелюк останутся эталоном настоящего журналиста, который готов нести правду людям любой ценой, даже такой высокой, как человеческая жизнь», — заявил заместитель руководителя Администрации главы ЛНР Олег Черноусов от имени главы государства.

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Журналист Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Российской Федерации Виктор Денисов указом главы Луганской Народной Республики был награжден медалью за смелость, мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении профессионального долга, объективное освещение событий в Донбассе летом 2014 года. Орденом посмертно награждены журналисты ВГТРК РФ Антон Волошин и Игорь Корнелюк за смелость, мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении профессионального долга, объективное освещение событий в Луганской Народной Республике летом 2014 года.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что когда в Донбассе был информационный вакуум. только благодаря российским героям удалось передать правду о том, что происходило в Луганске.

«Вклад Антона Волошина и Игоря Корнелюка неоценим для ЛНР, поскольку их глазами весь мир видел, что происходит в Луганске», — подчеркнул подполковник Марочко.

И. о. руководителя республиканского исполкома общественного движения ОД «Мир Луганщине», депутат Народного Совета ЛНР Николай Запорожцев заявил, что на месте гибели российских журналистов будет воздвигнут памятник, эскизы которого уже разрабатываются.

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«17 июня памятно еще одним событием — в этот день был первый серьезный бой наших добровольцев с вооруженными до зубов украинскими нацистами. Фактически с голыми руками, имея только стрелковое оружие, они сумели остановить солдат украинской армии, нацгвардии и националистического батальона», — напомнил законодатель.

Во время проведения мероприятия присутствующие почтили память погибших в тот день журналистов и девяти бойцов ополчения минутой молчания, а также возложили цветы к памятному кресту, установленному на месте трагедии. Салютная группа Народной милиции Луганской Народной Республики дала залп в честь погибших.

Панихиду по погибшим провели священнослужители Александровского благочиния Луганской епархии УПЦ МП.

Напомним, что 17 июня 2014 года съемочная группа Всероссийской государственной телерадиокомпании готовила репортаж о событиях, проходивших на территории Луганской Народной Республики. В поселке Металлист, помогая мирным жителям покинуть зону обстрела, российские журналисты попали под минометный обстрел украинской армии. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк, получив тяжелое ранение, скончался в больнице. Единственный выживший член съемочной группы — оператор Виктор Денисов.