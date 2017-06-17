Москва, 17 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает, что США никогда не обнародуют информацию о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, если информация будет противоречить позиции Вашингтона. Такое заявление глава российского государства сделал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Defensie.nl На месте авиакатастрофы

На вопрос Стоуна, считает ли Путин, что американские разведслужбы могут обладать информацией о крушении малайзийского Boeing 777, президент РФ ответил утвердительно.

«Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — такие слова Путина приводятся в книге-транскрипте, которая вышла в США после выхода в эфир фильма «Интервью с Путиным».«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на РФ, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они [США] никогда ее не раскроют», — сказал Путин.

Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 г. Cовет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах крушения назвал причиной катастрофы попадание в самолет ракеты класса «земля-воздух», выпущенной из установки «Бук». Пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км — в зоне находились как силы ополченцев, так и Украины.