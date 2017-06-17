Москва, 17 июня, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Для реализации проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать четыре искусственных острова в Баренцевом море, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

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Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного газа и газового конденсата. Созданием центра займется дочерняя компания НОВАТЭКа — ООО «Кольская верфь». Общий объем капиталовложений — более 25 млрд руб.

Отмечается, что строительство центра на искусственных островах позволит создать 10 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.