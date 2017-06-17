Калуга, 17 июня, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Генеральный директор одной из калужских фирм незаконно осуществил денежные переводы на счета зарубежных организаций в сумме более 270 млн рублей. Деньги были перечислены за товары, которые, якобы планировалось импортировать, но товары в Россию ввезены не были, да и деньги в страну не вернулись. Об этом 17 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По выявленному преступлению было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).

Между тем, коммерсант, пытаясь уйти от ответственности, перерегистрировал фирму на подставное лицо, уговорив для этого свою знакомую. Однако на женщину тоже было заведено уголовное дело. На этот раз — за незаконное использование документов для образования юридического лица.

В итоге, бывшему генеральному директору грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а гражданке, предоставившей свои документы для фиктивной реорганизации юридического лица, штраф до 300 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском регионе было выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое из них было совершено в крупном и особо крупном размере. Было установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 человек уголовные дела были направлены в суд.